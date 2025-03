MILANO – Arriva il primo arresto nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica della città di Milano. Il gip Mattia Fiorentini ha disposto i domiciliari per Giovanni Oggioni, architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio di Palazzo Marino, accusato di corruzione, frode fiscale e depistaggio.

L’arresto viene eseguito alla vigilia dell’esame in Senato della proposta di legge nota come “Salva Milano”, di cui Oggioni partecipò alla stesura insieme a marco Cerri, anch’esso indagato. I due avrebbero scritto gli emendamenti per bloccare le indagini sull’urbanistica e si sarebbero mossi per farli arrivare in Parlamento attivando canali politici. Agli atti viene riportata una serie di intercettazioni su quello che i pm definiscono un “brigare” per ottenere la legge.

Le indagini della Procura avrebbero fatto emergere l’esistenza di un “sistema”, composto da membri della Commissione paesaggio, operatori economici, progettisti privati e soggetti interni all’amministrazione comunale, il cui fine era quello di favorire il rilascio di titoli edilizi illeciti e di realizzare operazioni immobiliari altamente speculative.

Nell’ambito dell’inchiesta e in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, sono indagate anche l’associazione Assimpredil-Ance Milano e la società di sviluppo immobiliare Abitare In. Anche se Assimpredil sostiene di aver “sempre operato nella massima trasparenza e correttezza” e ribadisce “piena fiducia nell’operato della magistratura”.

“Vivo preoccupato”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “È chiaro che io difendo sempre l’amministrazione, il Comune, ma se poi uno sbaglia deve pagare anche duramente”. La persona arrestata “era stata dirigente del comune. Certo che mi preoccupa questa cosa – ha ribadito il primo cittadino – ma voglio capire, non ho elementi adesso”.

“Si tratta dell’ennesima conferma dell’esistenza di un sistema Milano dettato dalla politica delle amministrazioni Pisapia e Sala”. Così ha commentato il gruppo della Lega di Palazzo Marino. I Fratelli d’Italia milanesi sostengono che il sindaco sull’urbanistica ha perso la sua maggioranza. “Sala prenda atto di questa sonora sfiducia nei suoi confronti e nei confronti del suo operato”, ha scritto il capogruppo Riccardo Truppo in una nota.