Istat, l’inflazione di febbraio all’1,6%, carrello spesa +2%

ROMA – L’inflazione a febbraio sale meno del previsto: il mese scorso, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) è aumentato dello 0,2% rispetto a gennaio 2025 e dell’1,6% rispetto a febbraio 2024 (da +1,5% del mese precedente); la stima preliminare era +1,7%. Lo ha reso noto l’Istat diffondendo i dati definitivi sui prezzi al consumo.

In particolare, l’ente di statistica sottolinea che l’accelerazione di febbraio risente principalmente della dinamica dei prezzi degli Energetici, tornata positiva (+0,6% da -0,7% di gennaio) e, in particolare, di quella della componente regolamentata (+31,4% da +27,5%). C’è stato poi un marcato ridimensionamento del calo dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -3,0% a -1,9%) e un aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +2,2% a +2,9%) e lavorati (da +1,7% a +1,9%).

Di contro, si assiste a una decelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,5% a +1,9%), dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +1,1% a +0,5%) e di quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,3% a +3,0%).

L’allarme delle associazioni

“Dati allarmati! Un’impennata che, su base tendenziale, prosegue ininterrottamente da settembre 2024, passando da 0,7% a 1,6%, più del doppio in appena 5 mesi”, è il commento del presidente dell’Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona. “Significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 578 euro su base annua”, sottolinea Dona che prosegue “Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 528 euro”.

Dello stesso parere Assoutenti, con il presidente Gabriele Melluso che ha spiegato come il caro-bollette pesi “come un macigno sui costi di produzione, con un effetto tsunami sull’inflazione in Italia, mentre gli stipendi dei cittadini rimangono al palo con conseguenze sul potere d’acquisto delle famiglie”.