Poco più del 40% sostiene la maggioranza in flessione anche 5Stelle e Italia Viva

più consensi per Pd e Fdi

La Lega è ancora in calo

Il sondaggio Ixè per Cartabianca di Rai3 registra ancora una flessione dei consensi per la Lega, che si attesta al 27,5% rispetto al precedente 28%. Per la dodicesima settimana consecutiva il partito di Matteo Salvini registra quindi una flessione.

Specularmente, continua a salire la quota di elettori orientati a votare Fratelli d’Italia, che questa settimana si attesta al 12,9% (era al 12,7 sette giorni prima). I partiti di maggioranza complessivamente raccolgono poco più del 40% dei consensi, con il Pd in lieve ripresa (20,5% dal 20,1) e il Movimento 5 Stelle sotto il 15%.

Iv scende dal 3,2% al 3. Fi sale dal 6,7 al 6,9. Il sondaggio è stato condotto dal 17 al 18 febbraio con un campione di 1.000 intervistati. Il margine d’errore massimo ±3,10%.