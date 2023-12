La presidente del Consiglio Giorgia Meloni | foto Ansa

ROMA – “L’Italia è la nostra azienda di famiglia”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha elogiato il “lavoro straordinario” dei dipendenti di Palazzo Chigi nel corso della cerimonia per gli auguri di Natale alla quale ha partecipato in videocollegamento poiché affetta da uno stato influenzale che l’ha portata a cancellare gli impegni istituzionali degli ultimi giorni. Meloni ha continuato il suo augurio ponendo l’accento sulle responsabilità di cui si sta facendo carico il governo “probabilmente nel peggiore dei contesti”.

Proprio per tale ragione ha ribadito che non potrebbe “farcela da sola” se non avesse intorno persone che “ce la mettono tutta” e che svolgono il loro lavoro “con determinazione” e “con l’amore che ci metterebbero se lavorassero nell’azienda di famiglia”. La premier ha ringraziato i dipendenti di Palazzo Chigi per il lavoro fatto quest’anno in attesa di un altro “più difficile”.

Giorgia Meloni, in chiusura, ha annunciato che auspica di tornare al lavoro già nella giornata del 23 dicembre. Tuttavia, non intraprenderà – come invece era previsto – il viaggio in Libano poiché le è stato sconsigliato di intraprendere una trasferta di ben 24 ore. Non mancherà, in ogni caso, “l’augurio anche ai nostri militari impegnati nelle missioni di pace”.