In Europa sei vittime in dieci giorni disagi in Piemonte e Valle d'Aosta

Dopo aver mandato in tilt Regno Unito, Francia e Germania, causando cinque morti e generando disagi nelle grandi città, la tempesta Ciara inizia a farsi sentire anche in italia. A Traona, in provincia di Sondrio, è morta una donna, investita dai calcinacci provenienti dal tetto di un’abitazione, scoperchiata dalle forti raffiche di vento. Sulle Alpi le raffiche hanno raggiunto i 200 chilometri orari.

Danni ingenti anche in Piemonte e Valle d’Aosta: la caduta di alcune piante ha provocato, la notte scorsa, la chiusura della strada regionale per Cogne, riaperta alle 8.15 di questa mattina. Oltre che nel paese ai piedi del Gran Paradiso e nel comune confinante di Aymavilles, il forte vento ha sradicato alberi anche a Pré-Saint-Didier, Nus e Gressan. A Courmayeur, in località Dolonne, sono stati registrati danni a strutture leggere mentre a La Thuile i vigili del fuoco sono intervenuti per un camino pericolante.