ROMA – Sulle prime pagine del Foglio in edicola oggi lunedì 17 marzo, campeggia una lunga intervista a Pina Picerno, europarlamentare per il Partito Democratico e vicepresidente del Parlamento europeo. Diversi i temi toccati nel colloquio con Pietro Guastamacchia, tra tutti la situazione all’interno del Pd che al momento appare sempre più confuso e diviso specialmente sulla questione del riarmo europeo.

“Una donna sola al comando è un modello che non va bene al Pd”

Picerno tuona contro il Nazareno e diventa capofila della fronda riformista anti Schlein. Mentre infatti la segretaria del Pd Elly Schlein è contraria al riarmo dei singoli stati nazionali, l’eurodeputata si schiera insieme ad altri nove parlamentari a favore del piano della presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. L’eurodeputata afferma inoltre che nel partito “arrivano decisioni dall’alto senza che ci si confronti. Una donna sola (Schlein, ndr) al comando non è un modello che va bene in questo momento”. Su un possibile congresso di cui si è cominciato a parlare la scorsa settimana, Picerno ha sottolineato come sia necessario un vero e proprio confronto su vari temi.

I probelmi con il posizionamento europeo del Pd

La frattura all’interno del partito, ci tiene a precisare Picerno, “non è un capriccio, ma una questione che alcuni membri ritengono fondativa rispetto all’idea di Europa di oggi e di domani”. L’obiettivo dell’eurodeputata: “Rispettare la vocazione europeista che si cela dentro il Pd e non isolare il partito dalla famiglia socialista e dalla risposta comune europea ai crescenti rischi che ci circondano”.