Lampedusa, soccorsa bambina di 11 anni. È l’unica sopravvissuta a naufragio di 44 migranti

LAMPEDUSA – Una bambina di 11 anni è sbarcata da sola a Lampedusa nelle prime ore del mattino. Gli operatori della Ong Trotamar III hanno soccorso un barchino partito da Sfax, in Tunisia, sul quale si trovava la minore non accompagnata e l’hanno fatta sbarcare al molo commerciale dell’isola.

Secondo il racconto fatto dalla bimba della Sierra Leone ai soccorritori, lei sarebbe l’unica sopravvissuta al naufragio di una barca in metallo che contava 45 passeggeri. Il recupero della piccola naufraga è stato portato a termine dal veliero della Ong Compass collective, in zona per un altro intervento. La bambina è riuscita a sopravvivere rimanendo a galla grazie a una camera d’aria e a un giubbotto di salvataggio. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa la minore è stata portata al poliambulatorio dell’isola dove è stata visitata. Verte in buone condizioni cliniche ma è scioccata, riferiscono i medici.

Le motovedette di guardia costiera e guardia di finanza stanno perlustrando la zona di recupero della bimba, per cercare persone e tracce del naufragio.