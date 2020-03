Deroghe per i disabili

Le amministrazioni regionali e comunali iniziano a rispondere alle esigenze dei caregiver. A riportarlo è il Redattore Sociale, che in questi giorni ha dato ampio risalto alle difficoltà di famiglie con figli disabili a cui badare, ora che l’emergenza Coronavirus ha portato alla chiusura dei centri diurni e l’assistenza domiciliare non più garantita.

Con l’inasprirsi delle misure restrittive su tutto il territorio italiano tanti caregiver hanno chiesto deroghe per le persone con gravi disabilità, domandando una generica “ora d’aria” o la possibilità di accesso ai parchi soltanto per chi ha seriamente bisogno di “scaricare troppe energie”.

Considerato che, come ribadito anche dal premier Giuseppe Conte, i decreti nazionali lasciano spazio alla libera iniziativa delle Amministrazioni, alcune regioni e comuni hanno risposto positivamente alle richieste dei caregiver concedendo deroghe.

La Regione Campania ha permesso uscite con tempi e modalità strettamente necessari ai disabili e relative famiglie; anche la Regione Lazio concede tale possibilità a persone con determinati quadri diagnostici, come l’autismo. A Treviso sono state permesse passeggiate alle famiglie con ragazzi autistici, mentre il Comune di Trento ha previsto un certificato ad hoc per consentire di svolgere camminate all’aperto. Infine, il Comune di Boves, in provincia di Cuneo, autorizza l’accesso ai parchi alle persone con autismo.

Nei giorni scorsi una lettera firmata da 99 caregiver è stata recapitata al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nella quale si evidenzia che alle persone con disabilità “si sta chiedendo un sacrificio troppo grande da sostenere”, richiedendo quindi di “poter accedere ad alcune aree verdi” ritenute necessarie “per la salute dei nostri cari con disabilità e a noi caregiver”. Si attende ora una risposta, nella speranza che sia affermativa.