ROMA – “Il Papa è stabile ma non è fuori pericolo”. Questo quanto riferito poche ore fa della sala stampa della Santa Sede che questa mattina aveva parlato di nottata tranquilla per il Pontefice. Un tentativo che cercava di tranquillizzare i fedeli che però erano rimasti preoccupati. Arrivati al diciottesimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma le condizioni di salute del Pontefice sembrano peggiorare: nella giornata di ieri, 3 marzo, si sono verificati due episodi di crisi respiratoria che, come si legge dal bollettino medico diffuso dal Vaticano, sono stati causati da “un importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo”.

Queste crisi hanno portato a due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni. Inoltre Francesco necessiterebbe di respirazione assistita che però rimane meccanica e non invasiva con l’ossigeno ad alti flussi attraverso i naselli quindi senza la necessità di intubazione. Fonti vaticane a Repubblica hanno descritto la sofferenza di Bergoglio come quella “di una persona a cui manca il respiro”.

Per placare la situazione, la sala stampa ha fatto notare che, quelle successe al Papa, sono situazioni comuni “tanto che i medici erano preparati”. Inoltre il Santo Padre sarebbe rimasto “vigile, orientato e collaborante”.

La prognosi resta riservata ma questi due episodi arrivano come una doccia gelata dopo le ultime 48 ore precedenti alle crisi. La situazione sembrava in miglioramento, tanto da generare la speranza di un ritorno del Papa in Vaticano. Quello che preoccupa di più è il fatto che il Pontefice è un uomo di 88 anni che soffre di una patologia respiratoria di base e che da giovane ha subito la rimozione di una parte di un polmone e che quindi lo fa rientrare nella situazione del “quadro complesso”.

Nel frattempo stasera alle 21 continueranno le preghiere a Piazza San Pietro che questa volta saranno presiedute dal cardinal Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto divino.