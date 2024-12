M5s, sfida a suon di hashtag per la nuova consultazione

ROMA – La battaglia per la nuova consultazione del M5s entra nel vivo a colpi di hashtag. Sono pochi i giorni che separano il M5s dal suo nuovo volto e sui social infuria la battaglia mediatica. A sfidarsi al suono di clic, post e repost, i fedelissimi dell’ex comico genovese, che invita ancora all’astensione, contro i partigiani del nuovo uomo simbolo del movimento, Giuseppe Conte, per il quale saranno ancora di più i militanti a esprimersi.

La richiesta del Garante

La prossima votazione, quella voluta dal garante Beppe Grillo, si dovrebbe tenere online dal 5 all’8 dicembre. Nella precedente assemblea, quella andata in rete dal 21 al 24 novembre scorso, più del 60% dei militanti aveva votato per abolire il ruolo del garante, spodestando di fatto Grillo. Il fondatore del partito, dopo aver richiesto il conteggio dei voti e rivendicato l’esclusiva sul simbolo dei 5stelle, era corso ai ripari invocando nuove votazioni.

Un partito spaccato

“Grillo”, ha commentato la presidente della Sardegna Alessandra Todde, “ricorda quei personaggi dei cartoni che in caso di vittoria saltano e festeggiano mentre se sconfitti urlano al complotto e bucano il pallone”. “Giuseppe Conte”, ha chiosato l’ex ministro dei Trasporti del movimento Danilo Toninelli, “vuole un partito in cui un capo decide. La democrazia diretta degli iscritti non conta più nulla e i politici possono fare una carriera politica a vita. Questo non è il Movimento 5 Stelle. Spero che il Movimento possa morire dignitosamente come è nato”.

Il messaggio di Grillo, “domani delicato messaggio”

Se il professore di Volturara Appula è “concentrato” sulla partita e a chi “vuole imbavagliare la democrazia rispondiamo con sempre più democrazia”, Grillo invita i suoi follower a connettersi domani, 3 dicembre, sui suoi canali per un annuncio “delicato”. “Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare”.

Ho un delicato messaggio da annunciare. pic.twitter.com/PgLr0PrBjs — Beppe Grillo (@beppe_grillo) December 2, 2024

Nel frattempo alcuni pro-Grillo si sono riuniti nel gruppo Figli delle Stelle dietro lo slogan “non partecipare oggi per partecipare più forte domani”.