Il completamento è previsto per la fine del prossimo anno ma la prima pietra è finalmente stata posta: Metro B e Metro C di Roma saranno collegate. Ad annunciare l’inizio della seconda fase di lavori per la realizzazione di questa importante opera infrastrutturale della Capitale è stata stamattina la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Ieri notte è iniziata la posa della struttura di collegamento, che servirà per il passaggio fra la stazione Colosseo (Metro B) e la nuova stazione della linea C (Fori Imperiali)”, si legge sulla pagina Facebook della prima cittadina. “Sono cantieri che non si sono mai fermati – prosegue la sindaca -. Stiamo completando un’opera di mobilità fondamentale per Roma che unirà le periferie con il centro della nostra città a vantaggio di tutti i cittadini.

Come documentato dalla pagina “Salviamo la metro C” che da anni segue la vicenda della realizzazione dell’opera, la struttura di scavalco sarà completata nell’estate del 2021, contestualmente ci sarà l’inizio di una fase finale.

La prima fase dei lavori si è conclusa il 7 dicembre scorso. Proprio come già successo per l’ultima parte dello scorso anno, per consentire la realizzazione dell’opera, è possibile per specifici orari venga limitata la circolazione a un senso di marcia. Ancora però non arrivano comunicazioni di questo tipo dall’amministrazione.

I lavori di scavo delle talpe stanno infatti proseguendo l’ampliamento della linea metropolitana romana. Il consorzio che sta scavando il tunnel della Metro C recentemente ha annunciato di aver terminato le operazioni di rimozione della “struttura di segregazione nella parte centrale” in zona Colosseo. In pratica, in questi giorni sarebbe terminata l’operazione di taglio della volta della stazione Colosseo della linea B.