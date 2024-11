NAPOLI – Un grave incendio divampato nella notte è costato la vita a una 28enne originaria di Lecce. Il rogo si è sviluppato in un bed and breakfast della centralissima Piazza Municipio. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta.

Sul luogo si sono subito recati i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 4.30 per spegnere le fiamme dopo non poche difficoltà a entrare nello stabile. Il corpo della ragazza è stato trovato steso a terra e già privo di vita. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia che dovrà accertare la natura dell’incendio. I rilievi sono stati affidati alla polizia scientifica.

L’ipotesi è quella di un corto circuito dell’impianto o di un malfunzionamento di un elettrodomestico, il decesso potrebbe essere stato causato da asfissia. La vittima si chiamava Emanuela Chirilli e avrebbe compiuto 28 anni il prossimo mese. Sul suo corpo sarà disposta l’autopsia. Non è ancora chiaro se si trovasse in città per turismo.