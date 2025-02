ELBA – Nell’isola d’Elba gli interventi di soccorso sono proseguiti per tutta la notte, in particolare a Portoferraio. Frane e smottamenti si sono verificati nel centro storico. Le precipitazioni abbondanti hanno causato allagamenti diffusi su tutto il territorio comunale di Portoferraio rendendo inagibili le strade di gran parte del comune, con l’acqua che ha raggiunto circa un metro di altezza. Sull’isola sono 40 gli interventi conclusi e 80 le persone soccorse o evacuate da abitazioni e auto in panne.

Frane e allagamenti anche nella Maremma Grossetana

Nella notte il maltempo si è spostato sulla bassa Maremma grossetana, dove si sono verificati frane e allagamenti. È stata tratta in salvo una giovane donna rimasta bloccata nella propria vettura a Orbetello, a causa della strada allagata. A Manciano (Grosseto) in mezzora sono caduti circa 40 millimetri di pioggia provocando l’esondazione di piccoli corsi d’acqua e l’allagamento di numerose strade.

Nessuna criticità a Firenze

A Firenze è stato registrato un graduale aumento dei livelli idrometrici dei fiumi. Ma al momento sono sotto i livelli di guardia e non hanno creato criticità. La protezione civile comunale monitora costantemente la situazione.