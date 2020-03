La situazione Coronavirus in Italia continua a peggiorare e il governo ha deciso di inasprire le misure di contenimento che saranno in vigore in tutta Italia a partire da oggi e fino al prossimo 25 marzo. Salvo proroghe. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato anche la nomina di Domenico Arucuri – numero uno di Invitalia – come commissario delegato sui servizi sanitari. Figura che affiancherà il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Le scuole rimangono chiuse, permane il divieto di assembramenti sia in luoghi aperti che in quelli chiusi. Aperti anche luoghi di culto, ma senza celebrazioni. Insomma, “rimanete a casa”, continua ad essere l’invito rivolto a tutti gli italiani.

I controlli delle forze dell’ordine potranno essere effettuati anche successivamente. Chi non rispetta le disposizioni può essere denunciato in base all’articolo 650 del codice penale e per reati legati alla tutela della salute pubblica.

Ecco quello che si potrà e non si potrà fare.

Il modulo di autocertificazione

Bisogna sempre portare con sé il modulo di autocertificazione, anche se gli spostamenti vengono fatti a piedi. Se si tratta di spostamenti fissi si può usare sempre lo stesso modulo, indicando le cadenze, altrimenti è necessario compilarne uno diverso per ogni tragitto.

Spesa, farmaci e visite mediche

Si può andare al supermercato ma gli ingressi devono essere contingentati. I mercati rionali, invece, restano chiusi. È possibile andare in farmacia e nelle parafarmacie, come anche dal medico per fare analisi e altri esami diagnostici. Non si può entrare nelle sale d’attesa del pronto soccorso, nelle case di riposo per anziani e negli hospice.

Attività al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel decreto, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione.

Tabacchi, benzinai, meccanici, ferramenta, edicole

Rimarranno aperti. Si possono quindi acquistare giornali e riviste. Le edicole rimarranno aperte per garantire il diritto all’informazione.

Bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie

Restano chiusi, a eccezione dei bar degli ospedali e quelli nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, purché però garantiscano tutti la distanza di sicurezza.

Consegne a domicilio

Si può ordinare cibo a domicilio, ma chi effettua la consegna dovrà mantenere la distanza di un metro e garantire le norme igienico-sanitarie per confezionamento e trasporto.

Gli uffici

Rimangono aperti ma solo se non è possibile praticare lo smart working.

Stazioni e aeroporti

È possibile prendere il treno e l’aereo solo se si ha un giustificato motivo per il viaggio.

Sport

Gli sport al parco e da soli non sono vietati ma la disposizione è di rimanere a casa e dunque si chiede di evitare qualsiasi spostamento. Si può utilizzare la bicicletta per gli spostamenti necessari ma è comunque sconsigliato.

Passeggiate con il cane

Non si può uscire per andare a passeggiare. È consentito portare a spasso il cane ma solo nelle vicinanze della propria abitazione e per un tempo limitato.

Mezzi pubblici

Il servizio minimo dei mezzi pubblici è garantito, ma ora saranno le amministrazioni locali a dover stabilire eventuali limitazioni che dovranno poi essere comunicate ai cittadini.

Servizi bancari e postali

Banche e uffici pubblici sono aperti ma si può entrare in pochi alla volta e mantenendo la distanza di un metro dagli impiegati.

Il testo del decreto: