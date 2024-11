ROMA – Il mercato dell’Intelligenza artificiale continua a crescere. Lo dimostrano le trimestrali di Nvidia, la big tech californiana numero uno al mondo per capitalizzazione. Nel terzo trimestre dell’anno, i ricavi del colosso dei chip sono balzati a 35,1 miliardi di dollari, in crescita del 17% su base trimestrale e del 94% rispetto ai 18,1 miliardi fatturati nello stesso periodo del 2023. Dati che hanno superato le attese degli analisti, che avevano previsto ricavi per 33,09 miliardi.

I risultati oltre le aspettative sono però stati bocciati da Wall Street. I motivi sostanzialmente sono due: l’outlook, il ritmo di crescita dei ricavi, è rallentato rispetto ai trimestri precedenti, quando si sono registrati aumenti addirittura del 265%. Inoltre, l’azienda americana prevede di raggiungere 37,5 miliardi di dollari di ricavi nel quarto trimestre. Una stima che delude gli analisti più esigenti, che avevano fissato le loro previsioni a circa 40 miliardi. In sostanza, l’enorme valore di mercato che Nvidia ha raggiunto, che ha superato i 3 trilioni di dollari, porta il mercato a chiedere sempre di più.

I timori legati alla crescita del colosso dei semiconduttori hanno fatto perdere al titolo fino al 4,21% nelle contrattazioni after-hours, ieri sera. Questa mattina, le borse asiatiche hanno chiuso in perdita. Tokyo cede lo 0,85%, anche per le indicazioni arrivate sulle stime del fatturato di Nvidia. Anche le borse europee proseguono deboli. Fiacco soprattutto il settore tecnologico, con i principali produttori di chip che studiano i risultati e le previsioni del colosso californiano.

Nonostante le preoccupazioni degli investitori, il mercato dell’Intelligenza artificiale continua a galoppare e gli analisti scommettono sulle aziende di questo settore.