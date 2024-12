Alla vigilia della sentenza che potrebbe condannare Matteo Salvini per il caso Open Arms, il ministro dei Trasporti riceve supporto e solidarietà. La Lega si dichiara pronta a scendere in piazza, mentre il gruppo europeo dei Patrioti per l’Europa lo accoglie a Bruxelles con magliette su cui è stampato il suo volto e la scritta “colpevole di aver difeso l’Italia”.

Salvini è accusato di “sequestro di persona” e “rifiuto di atti d’ufficio” perché nel 2019 ha impedito che 147 migranti sbarcassero a Lampedusa dalla nave Open Arms. Secondo il vicepremier la condanna “sarebbe un segnale devastante a favore di scafisti e trafficanti di mezzo mondo”.

Solidarietà anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si augura l’assoluzione per Salvini da parte del giudice del tribunale di Palermo: “Continuo a ripetere che mi pare veramente singolare che un ministro che fa il proprio dovere venga incriminato”, dichiara il forzista.

Vicinanza anche da Lega Sicilia. Il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà ha fatto sapere in una nota che la sezione regionale del Carroccio si riunirà oggi in un direttivo straordinario a Palermo, con tutti i deputati regionali e nazionali siciliani, i commissari provinciali e gli esponenti del partito regionale per esprimere solidarietà al leader del partito. Matteo Salvini ha già dichiarato che anche in caso di condanna non prevede di dimettersi.