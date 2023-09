Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in una foto di archivio ANSA/ANGELO CARCONI

per l'ex capo dello Stato

Ore d’ansia per la salute del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ricoverato da tempo in una clinica romana e che lo scorso 29 giugno ha compiuto 98 anni. Le condizioni dell’ex capo dello Stato, già critiche da diversi giorni, sarebbero ulteriormente peggiorate negli ultimi due giorni. Ricordiamo che a maggio 2022 l’ex capo dello Stato aveva subito un’operazione all’addome ed era stato ricoverato per nove giorni all’ospedale Spallanzani a Roma. Il decorso post operatorio era stato regolare.

È stato il primo Presidente della Repubblica nella storia italiana ad essere eletto due volte: la prima il 10 maggio 2006, poi il secondo mandato il 20 aprile del 2013 prima delle dimissioni il 14 gennaio 2015.