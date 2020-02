“Bisogna credere in un Dio che è Padre e non in un dio-Mandrake, con la bacchetta magica”. Lo ha dichiarato Papa Francesco in un’intervista a Tv2000, che andrà in onda nel programma ‘Io credo’. “Alle volte – continua il Pontefice – ci vengono teorie che ci fanno presentare un Dio astratto, un Dio ideologico. E che ti provano l’esistenza di Dio come fosse una matematica”.

Nell’intervista, Papa Francesco affronta diversi temi: dal populismo ai cristiani perseguitati. “C’è un processo che vuole annientarlo perché il cristianesimo è una minaccia. La storia del cristianesimo è una storia di persecuzioni. È vero che il cristianesimo non vive di successi, la verità cristiana è nella perseveranza dei cristiani, perseveranza contro la mondanità, nella mondanità”.