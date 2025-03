MOUNTAIN VIEW – Due decenni di ricordi scomparsi, cancellati in un batter d’occhio come se nulla fosse e finiti nel tritacarne impalpabile del cimitero dei dati. È questa la sensazione di spaesamento provata da diversi utenti, che hanno visto svanire la cronologia dei propri percorsi registrati su Spostamenti e su Google Maps negli ultimi due decenni a causa di un errore tecnico causato dal colosso informatico statunitense.

“Quasi due decadi di spostamenti perse”

“Hai cancellato il mio viaggio in Andalusia, tutti i chilometri sulle strade del Portogallo, hai buttato via il mio girovagare in Giappone. Quasi due decadi di spostamenti perse come lacrime nella pioggia”. Questo è solo uno dei diversi commenti rilasciati dagli utenti vittime del malfunzionamento di Google, in risposta alla mail dell’azienda che li ha informati di un “piccolo” incidente tecnico. Nel messaggio in questione si legge infatti: “Si è verificato brevemente un problema che ha causato l’eliminazione dei dati di Spostamenti per alcune persone. Ti stiamo contattando perché il tuo account potrebbe essere stato interessato”.

Le prime avvisaglie del problema e la replica di Google

Le prime segnalazioni relative al problema sono arrivate due settimane fa, tanto che già il 10 marzo un utente scriveva su Reddit: “Sono molto arrabbiato in questo momento perché oltre un decennio di dati degli Spostamenti sono andati persi”. Tuttavia, soltanto nelle scorse ore Google ha ammesso di aver provocato una perdita per molti significativa, in quanto legata a momenti da ricordare della propria vita.

L’exit strategy del cloud, ma solo per alcuni

Intervistato dalla testata statunitense “The Verge” un portavoce di Google ha spiegato che “Quasi tutti coloro che dispongono di backup crittografati degli Spostamenti saranno in grado di ripristinare i propri dati”, mentre “coloro che non hanno attivato i backup non potranno recuperare i dati persi”. Chi è stato colpito dal problema, ma aveva già attivato il backup dei dati, avrà la possibilità di recuperare la cronologia dei propri viaggi in giro per il mondo, toccando l’icona del cloud dentro l’app Spostamenti. Possibilità invece preclusa a chi non si era premurato di abilitare il salvataggio sul cloud prima della perdita dei dati. Dunque, problema risolto per i più previdenti, perdita definitiva per chi non ha avuto premura di attivare con il movimento del proprio dito un salvataggio automatico degli itinerari registrati.