ROMA – Immigrazione, sicurezza e sanità sotto i riflettori del Consiglio dei ministri nella bozza del nuovo decreto legge. Tra le misure al vaglio ci sono le strette sugli aerei delle ong impegnati nella ricerca di migranti nel Mediterraneo e le norme per rendere più agevole il trattenimento dei richiedenti asilo. Dopo le numerose aggressioni al personale ospedaliero registrate negli ultimi anni, nel testo rientrano anche alcune norme sul contrasto alla violenza sanitaria.

Le proposte sull’immigrazione

Stretta sui migranti e sul loro trasferimento. I velivoli delle ong devono avvertire “immediatamente e con priorità” gli enti competenti per l’area attenendosi alle loro indicazioni pena una multa fino a 10mila euro. Il richiedente asilo può essere trattenuto “qualora non abbia consegnato il passaporto o altro documento in corso di validità”.

Un cambio per evitare truffe

Il lavoratore straniero, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, deve sottoscrivere il contratto di soggiorno insieme con il datore di lavoro. Risulta nulla la domanda del datore di lavoro che nel triennio precedente non ha sottoscritto il contratto di soggiorno a seguito di una precedente domanda.

Nella bozza del dl anche norme anti-violenza negli ospedali

Al vaglio anche le norme sul contrasto alla violenza nei confronti dei professionisti sanitari. In flagranza di atti violenti contro il personale, di danneggiamenti di beni destinati all’assistenza e all’interno di strutture sanitarie, si prevede l’arresto obbligatorio. Sarà possibile anche installare sistemi di videosorveglianza, opportunamente segnalati.

Lo “stretto raccordo” Meloni-Scholz

La bozza del dl – nella parte relativa ai flussi – arriva a seguito dell’incontro di ieri pomeriggio tra Giorgia Meloni e il cancelliere della Repubblica federale di Germania Olaf Scholz. È stato concordato di mantenere uno stretto raccordo tra Italia e Germania sul tema anche in vista dei prossimi Consigli Europei – si legge nella nota – rafforzando in particolare le politiche in tema di partenariati con i Paesi di origine e transito dei migranti, ritorni, lotta ai trafficanti di esseri umani e migrazione legale”. Secondo una nota diffusa da Palazzo Chigi, i due capi di governo hanno discusso anche delle principali questioni bilaterali e internazionali.