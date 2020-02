Rapina in villa ai danni di due donne anziane, prese a calci e pugni. Martedì sera a San Giorgio, un comune vicino a Vigevano, in provincia di Pavia, quattro banditi hanno fatto irruzione in una villa e aggredito le due pensionate che la abitano, per poi fuggire con un bottino di gioielli dal valore di circa 100mila euro. Il fatto è stato reso noto questa mattina dal quotidiano “La Provincia pavese”.

Secondo le prime ricostruzioni, quattro criminali, tutti a volto coperto, si sono introdotti in una casa, situata fuori dal paese, e hanno preso a calci e pugni le due donne presenti, una signora di 75 anni e sua cognata di 70, entrambe pensionate, costringendole ad aprire la cassaforte.

Dopo aver trafugato diversi gioielli, i malviventi si sono dati alla fuga. Le due anziane hanno subito chiamato i soccorsi e sono state trasportate all’ospedale di Vigevano, dove sono attualmente ricoverate. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vigevano.