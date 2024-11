ROMA – Aveva 32 anni l’agente del distretto di Roma Primavalle Amar Kudin. È lui il poliziotto morto nell’incidente tra due volanti verificatosi a Roma, nel quartiere Torrevecchia, alla periferia della capitale. L’impatto sarebbe avvenuto alle cinque del mattino di oggi, 18 novembre, tra la macchina su cui viaggiava Kudin e una del servizio Volanti, all’incrocio tra via dell’Acquedotto del Peschiera e viale dei Monfortani. Alla guida della prima macchina c’era una agente, rimasta ferita, a bordo insieme al poliziotto capopattuglia deceduto e un fermato per scasso.

L’altra volante, invece, si stava recando sul luogo di una rissa segnalata al 112. I due colleghi sono rimasti gravemente feriti: la donna, Giada G., è stata trasportata al San Camillo e il collega Carmine D’A. all’ospedale Santo Spirito. Un terzo poliziotto, Daniele G., è anche lui in codice rosso al San Filippo Neri mentre il fermato è in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Sul posto per i rilievi, gli agenti della polizia locale del gruppo Monte Mario.

Entrambi i veicoli dopo la collisione sono stati scagliati a circa quindici metri di distanza, ribaltandosi e concludendo la corsa contro il muro di un parcheggio. Le condizioni del capopattuglia sono apparse subito disperate e il 32enne è deceduto sul posto nonostante l’intervento di personale medico dell’Ares 118. Kudin era originario di Treviso: di origine croata, faceva parte delle Fiamme Oro Rugby ed era passato ai servizi operativi in estate, quando aveva deciso di restare a Primavalle dove prestava servizio nel quarto turno volanti.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. “La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. Agli agenti feriti rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”, ha dichiarato. Ha fatto eco alle dichiarazioni del capo dello Stato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi su X, così come il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap) ha parlato di un “risveglio amaro per noi poliziotti”.