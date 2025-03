ROMA – Una turista spagnola di 55 anni è morta questa mattina, intorno alle 7, dopo essere caduta dal parapetto in prossimità della scalinata, in piazza Trinità De’ Monti a Roma, finendo all’interno di un’area privata afferente a un’attività commerciale. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario per poi essere trasportata al Policlinico Umberto I in condizioni gravissime, dove non c’è stato niente da fare ed è stato constatato il decesso. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della polizia locale: non si esclude l’ipotesi di un tentativo di suicidio.