Dopo i risultati dell’esame autoptico, c’è un indagato per la morte di Aurora Grazini, la sedicenne di Montefiascone trovata morta nel suo letto sabato mattina: si tratta di un medico dell’ospedale Belcolle di Viterbo, che prese in carico la ragazza quando si recò al pronto soccorso per poi essere dimessa, e morire il giorno dopo. L’accusa di cui dovrà rispondere il dottore è di omicidio colposo. Al professionista è stato notificato un avviso di garanzia che consenta “di poter effettuare, con le tutele di legge, tutti gli accertamenti necessari”. Ora i periti sono al lavoro per stabilire se Aurora fosse affetta da un’eventuale patologia o malformazione congenita mai diagnosticata e che potrebbe essersi rivelata letale per la giovane. L’autopsia sarà corredata anche da esami tossicologici per accertare l’eventualità che Aurora possa avere ingerita una sostanze letale. Una circostanza che i parenti escludono, sostenendo che “dal ritorno dall’ospedale non l’abbiamo mai lasciata sola”. Gli esami richiedono comunque tempo e per ora la Procura non si sbilancia sull’esito dell’autopsia.

La ragazza venerdì aveva accusato un malore che in ospedale avrebbero attribuito a uno stato d’ansia, probabilmente a un attacco di panico e i familiari sostengono che i medici non avrebbero eseguito né lastre né analisi specifiche.