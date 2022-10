Gli allievi del biennio 2020-2022 del Master in Giornalismo della LUMSA ringraziano tutti i lettori che in questi due anni hanno seguito quotidianamente i prodotti editoriali pubblicati su Lumsanews.

Ora il timone passa agli studenti del biennio 2022-2024, con l’augurio che possano essere, come per noi, anni di grande formazione e di esperienze di vita. Ringraziamo di cuore il direttore responsabile delle testate e dei laboratori Carlo Chianura e il direttore scientifico Fabio Zavattaro, per la presenza e la cura costante; i tutor Paolo Ribichini, Luciano Fontana, Francesco Straface, Luisa Urbani, Giuseppe Galletta, Paola Rosa Adragna, Giacomo Andreoli, Chiara Capuani, Futura D’Aprile, che ci hanno seguito e aiutato nei mesi di praticantato.

Un caloroso saluto a tutti.