NAPOLI – Sequestrata e chiusa in casa dai genitori perché omosessuale. È successo a una 19enne di Ercolano, in provincia di Napoli, fidanzata con una coetanea 20enne. La madre e il padre della ragazza sono stati arrestati dai carabinieri per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Avevano già minacciato di dare fuoco all’abitazione della compagna e, per questo motivo, le due si erano rifugiate a casa di una loro amica. I genitori sono riusciti a trovare il nascondiglio dopo aver installato un gps nel cellulare della figlia. L’hanno prelevata con la forza tra le urla dei presenti, le hanno strappato lo smartphone dalle mani e l’hanno trascinata in auto.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno dell’abitazione: è così che i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno acquisito i filmati. Dopodiché, sono corsi a casa della ragazza e, arrivati sul posto, hanno attivato la bodycam. Prima dell’irruzione hanno sentito le urla e il pianto di una donna provenire dall’interno dell’appartamento. Una volta entrati, hanno trovato la vittima sul divano tra le braccia della nonna materna mentre piangeva.

Era obbligata a stare a casa. Non poteva uscire né avere contatti con l’esterno. Ai militari ha denunciato anche altri episodi di violenza, percosse e minacce da parte dei genitori per costringerla a interrompere la sua relazione. Dopo l’arresto dei genitori, la ragazza ha deciso di lasciare la propria casa.

A commentare la vicenda anche Antonello Sannino, presidente di Antino Arcigay di Napoli: “Occorre intervenire nelle scuole e nelle famiglie per fermare questa ondata di violenza omotransfobica”. Per Sannino, l’omofobia e la transfobia sono “il prodotto di una subcultura patriarcale e vengono alimentate dalla classe dirigente del nostro Paese e dal nostro Governo”.