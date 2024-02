Carlos Tavares A.D. Stellantis e John Elkann presidente Stellanti. | Foto Ansa

Stellantis vola in borsa

TORINO – Stellantis vola in borsa dopo i conti record del 2023. A Piazza Affari, infatti, il titolo sale dell’4%. Nello scorso anno, l’utile netto della società è aumentato dell’11% arrivando a 18,6 miliardi di euro; mentre, i ricavi sono cresciuti del 6%, toccando i 189,5 miliardi.

Le vendite di veicoli elettrici sono aumentate a livello globale del 31% nel 2023, quelli dei veicoli a basse emissioni del 27% nel 2023. Negli Stati Uniti, la società italo-francese è al primo posto per i veicoli ibridi e al secondo per quelli a basse emissioni. Insomma, risultati record che hanno permesso a Stellantis di distribuire 6,6 miliardi di euro agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022.

A seguito di questo risultato, i dipendenti avranno un premio di quasi 1,9 miliardi di euro in tutto il mondo per un totale di 6 miliardi di euro dalla nascita dell’azienda. Anche i dipendenti italiani avranno un premio individuale medio di 2.112 euro, il 10% in più dello scorso anno.