ROMA – Giornata nera per i morti sul lavoro. Sono tre gli incidenti mortali registrati in diverse zone d’Italia e avvenuti nel giro di poche ore. Tra le vittime, anche un giovane che aveva appena compiuto 22 anni, originario del comune friulano di Vajont in provincia di Pordenone. La tragedia si è consumata intorno all’1,30 di notte a Maniago: il ragazzo, dipendente dell’azienda Stm, è stato trafitto alla schiena da una scheggia incandescente mentre operava su una macchina per stampaggio di ingranaggi industriali.

Stm, azienda specializzata in stampaggio di ingranaggi industriali dove è morto un giovane di 22 anni

L’impianto è stato sequestrato dai carabinieri che, nel frattempo, proseguono con le indagini insieme agli ispettori dell’Asl locale. Non è ancora chiaro se l’incidente sia accaduto per un malfunzionamento della macchina oppure per una manovra sbagliata. Le verifiche riguarderanno il rispetto delle misure antinfortunistiche insieme ai periti dei vigili del fuoco.

Altro incidente mortale quello avvenuto a Sant’Antonio Abate nel napoletano. Nicola Sicignano, operaio di 51 anni della SB Ecology Srl, una ditta di smaltimento rifiuti, è deceduto durante un turno di lavoro. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, l’uomo sarebbe rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore della linea di lavoro. Anche in questo caso, l’area è stata sequestrata. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata che ha delegato le indagini, tra gli altri, al Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro locale e l’Asl di Napoli.

I carabinieri all’esterno della ditta di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove Nicola Sicignano è deceduto durante un turno di lavoro | Foto Ansa

La terza tragedia si è consumata, invece, sull’autostrada A1 Milano-Napoli poco prima delle 8. Un operaio di 38 anni è stato investito da un mezzo pesante in transito sulla carreggiata nord dell’Autosole, nel tratto tra Orvieto in provincia di Terni e Fabro in direzione Firenze. Era dipendente di una ditta del posto impegnata in interventi di manutenzione in autostrada. Presenti sul posto sia i dirigenti dell’azienda per cui lavorava la vittima che i rappresentanti di Autostrade per l’Italia. Proprio la società ha reso noto che la presenza dell’uomo in carreggiata era stata “correttamente segnalata al traffico”. La polizia stradale locale ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’evento.