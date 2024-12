Tragedia del Natisone, indagati vigili del fuoco e 112

UDINE – Tre vigili del fuoco e un infermiere della Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) indagati per omicidio colposo. È di ieri la notizia che ha scosso le famiglie di Patrizia, Cristian e Bianca, i tre ragazzi morti nel fiume Natisone lo scorso 31 maggio.

Stamattina, l’avvocato Gaetano Laghi, legale di Cristian Molnar, ha detto: “Credo che dopo aver raccolto le ricostruzioni dei quattro indagati le verifiche possano estendersi anche ai responsabili delle strutture coinvolte”. Parole dettate dalla voglia di fare giustizia. “Faccio fatica a credere che non vengano analizzate anche le responsabilità dei dirigenti in caso di accertato errore di uno dei sottoposti”, ha aggiunto il legale.

I dettagli dell’inchiesta sulla tragedia del Natisone

Le indagini si sono concentrate solo su coloro che hanno gestito il protocollo di emergenza e non sul personale che è materialmente intervenuto. I quattro indagati saranno ascoltati mercoledì 4 dicembre. I rispettivi avvocati, però, hanno reso noto che non rilasceranno dichiarazioni fino a che le difese non avranno accesso al fascicolo.

Il quesito principale della procura sui vigili del fuoco è legato alla mancata attivazione dell’elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia, a pochi minuti di volo dal luogo del dramma. Al suo posto è stato utilizzato quello dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, accorso quando ormai era troppo tardi.

L’analisi delle telefonate effettuate

Gli investigatori hanno studiato nel dettaglio le registrazioni delle chiamate effettuate al 112 da Patrizia Cormos, una delle vittime. Inoltre, gli inquirenti hanno analizzato le comunicazioni tra la Sores, a cui appartiene l’infermiere, e i pompieri.