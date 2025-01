PARMA – Angelo Federico e Domenico Matteo. Questi i nomi dati ai figli di Chiara Petrolini, indagata per duplice omicidio e occultamento di cadavere. Li ha scelti Samuel, l’ex fidanzato della ragazza e padre dei bimbi sepolti nella villetta di Vignale. Il 21enne ha dovuto firmare contemporaneamente l’atto di nascita e quello di morte al Comune di Traversetolo, come riportato dalla Gazzetta di Parma. I bimbi porteranno dunque il cognome del papà, che ha sempre sostenuto di essere all’oscuro della loro nascita.

Angelo Federico, il primo neonato ritrovato

Angelo Federico è il nome del più piccolo dei due fratellini, il primo bimbo ad essere ritrovato, il 9 agosto 2024. Era venuto alla luce soltanto due giorni prima nella taverna domestica, poi è stato sotterrato nel giardino di strada Baietta. È stato ritrovato dalla nonna dell’indagata, che abitava nella villetta, durante l’assenza della 21enne e dei genitori per un viaggio a New York. I genitori hanno sempre dichiarato di non essere a conoscenza del parto. L’autopsia ha rivelato che Angelo è nato vivo e deceduto per dissanguamento, dopo che la madre ha tagliato il cordone ombelicale.

La seconda scoperta

Domenico Matteo è invece il nome scelto per il fratello maggiore. I suoi resti sono stati dissotterrati lo scorso 7 settembre. Dall’analisi sulle ossa, gli esperti sono risaliti alla data di nascita del piccolo: 12 maggio 2023. Durante gli interrogatori svolti in questi mesi, Chiara Petrolini ha sempre sostenuto che il figlio fosse già morto nel momento in cui è stato seppellito in giardino. Non si ha ancora la certezza che fosse nato vivo.

Chiara Petrolini ai domiciliari

La giovane si trova reclusa ai domiciliari dal 20 settembre e da pochi giorni ha fatto rientro nell’abitazione di Vignale, che è stata dissequestrata.