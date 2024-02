L'uomo che si è barricato in casa a Napoli ha ucciso la moglie e si è poi suicidato | Foto Ansa

NAPOLI – Entrambi senza vita, un corpo accanto all’altro. Le coltellate alla gola della moglie, poi il suicidio. L’epilogo peggiore per la vicenda che questa mattina ha terrorizzato un condominio di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. L’uomo che si era barricato nel suo appartamento al terzo piano ha ucciso la moglie prima di suicidarsi. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione e hanno trovato la donna senza vita. Vino a lei il cadavere del marito, senza la pistola accanto. Per suicidarsi l’uomo potrebbe aver ingerito qualche sostanza. Da accertare le cause del gesto: secondo le prime informazioni, l’uomo stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso il lavoro.

Barricato in casa a Napoli, ha ammazzato la moglie e si è ucciso #ANSA https://t.co/ZEdujMSIfc — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 8, 2024

Gli spari dal balcone, poi l’omicidio-suicidio, cosa è successo

Aveva sparato in aria dal balcone della sua abitazione e poi si era rinchiuso in casa. I vicini spiegano che l’uomo in passato lavorava come guardia giurata ma poi aveva perso il posto forse dopo il tentativo di furto della sua pistola durante il quale era stato anche ferito. Secondo quanto si apprende, ha tre figli, due dei quali si trovavano stamattina a scuola, il terzo in gita con la classe.

#Napoli, uomo barricato in casa spara dal balcone: le immagini choc dei passantihttps://t.co/BiMH7bRohi — La7 (@La7tv) February 8, 2024

Il sindaco Manfredi in contatto con le forze dell’ordine

“Ho appena parlato con le forze dell’ ordine”, ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Sto seguendo in diretta la questione”, ha aggiunto Manfredi, che sta partecipando all’evento “Spacciatori di opportunità” al Lanificio.