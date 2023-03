Volodymyr Zelensky, da comico a Man of the Year

di

Dopo la laurea in giurisprudenza, Volodymyr Zelensky diventa attore fondando una sua casa di produzione e raggiunge la fama con la serie Servant of the people. Nel 2019 diventa il settimo presidente dell’Ucraina.

A cura di Silvia Longo e Lorenzo Urbani