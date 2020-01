Quasi settanta milioni di euro vinti con una schedina da due euro. La persona a cui da ieri sera è cambiata per sempre la vita ha giocato al Superenalotto in una tabaccheria di Romito Magra, frazione di Arcola, in provincia di La Spezia. E subito è iniziata la corsa per capire chi sia il fortunato del piccolo comune che conta solo poco più di diecimila abitanti.

“Speriamo che questa somma sia stata vinta da un nostro concittadino, magari uno che è in difficoltà. Quando la fortuna gira così vicino ci sentiamo tutti un po’ coinvolti”, ha detto la sindaca Monica Paganini.

“Lo abbiamo appena saputo, ci hanno chiamato in tanti – hanno riferito Daniela e Riccardo Rocchi, i gestori della tabaccheria “Quadrifoglio”, dove è stata registrata la vincita -. Siamo contenti, ma non abbiamo ancora realizzato quello che è successo, non capiamo cosa stiamo vivendo”. La loro attività è sulla strada provinciale che collega Lerici e Sarzana: “I nostri clienti sono prevalentemente del posto, ma ci sono anche persone di passaggio”.