Non si ferma l’ondata di razzismo contro gli asiatici legata alla diffusione del coronavirus in Cina. L’ennesimo episodio si è registrato il 27 gennaio, quando un gruppo di neonazisti del Nsab, il Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori, ha inserito volantini razzisti contro i commercianti asiatici nelle cassette della posta di alcuni stabili del comune di Brughierio, in provincia di Milano.

La denuncia è partita dell’Osservatorio democratico delle nuove destre che, su Facebook, ha auspicato che i responsabili siano perseguiti anche penalmente, soprattutto per la loro adesione a un gruppo che già in passato si è distinto per episodi analoghi in Lombardia.