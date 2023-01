ROMA- Lucio Dalla e Lucio Battisti. Due nomi che hanno fatto la storia della musica italiana. Due artisti intramontabili che hanno ispirato intere generazioni e che continuano negli anni ad essere omaggiati e ricordati. Nati rispettivamente il 4 e il 5 marzo del 1943, quest’anno avrebbero compiuto 80 anni.

L’etichetta discografica Sony Music non perde l’occasione per celebrarli, insieme ai loro repertori, con una serie di iniziative che si protrarranno per tutto il 2023. La prima sarà il 3 marzo e prevedrà la ristampa dei vinili dei più importanti album dei due in edizione limitata. Ristampe inedite, colorate e illustrate. Veri e propri oggetti da collezione. 500 le copie in tutto che si aggiudicheranno i fan più appassionati.

I vinili ristampati di Lucio Dalla

In particolare, Lucio Dalla verrà ricordato con le pubblicazioni degli album “1983”, che 40 anni fa raggiunse il primo posto nella classifica delle vendite; di “Come è profondo il mare”, in edizione picture disc; di “Il giorno che aveva cinque teste”, disco scritto insieme al poeta Roberto Roversi e infine del vinile “Mon Amour / Non sai cos’è”, contenente il brano mai pubblicato in Italia “Mon Amour.

Quelli di Lucio Battisti

Lucio Battisti sarà omaggiato con le ristampe di alcuni suoi capolavori come gli album “Cosa succederà alla ragazza”, “Don Giovanni”, “Hegel”, “La sposa occidentale” “L’apparenza”; di “Emozioni”, l’album più conosciuto che in assoluto raccoglie i primi 12 grandi successi di Battisti in edizione picture disc; e ancora di “Superbattisti”, con il meglio dal 1966 al 1971. Infine, “Una donna per amico”, l’album più venduto dell’intera carriera discografica dell’artista, anch’esso presentato in picture disc.

