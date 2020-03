Libri gratis in ebook contro il virus come e dove scaricare tutti i titoli

#iorestoacasa. Sì, ma a far cosa? All’inizio della terza settimana di quarantena, in molti si iniziano a chiedere come occupare il tempo. I film che si volevano vedere si son visti, le piccole questioni domestiche che si erano sempre rimandate, sono state fatte. Consumata tutta la farina e il lievito che si aveva in casa. E allora? A riempire le giornate pensano le case editrici, i siti di e-commerce e piattaforme che hanno aderito alle iniziative di solidarietà digitale lanciata dal ministero dell’Innovazione.

Per quanto riguarda i libri, Mondadori è stato uno dei primi gruppi editoriali mette a disposizione oltre 10.000 ebook gratuiti dal proprio catalogo da scaricare e leggere tramite l’app Kobo books. Mondadori Store offre inoltre la spedizione gratuita di libri, cd musicali, film, eReader Kobo e giocattoli in tutta Italia per tutto il mese di marzo. Lo stesso fa Feltrinelli sul proprio e-store, dove sono tantissimi i titoli scaricabili gratis. Il Saggiatore mette a disposizione dei lettori un ebook gratuito, ogni giorno diverso. Adelphi dà la possibilità invece di scaricare gratuitamente, a tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter, un ebook a scelta tra: In cerca di guai di Mark Twain, Moby Dick di Herman Melville, Suite francese di Irène Nemirovsky e Doppio sogno di Arthur Schnitzler.

Anche bambini e ragazzi avranno di che leggere in questi giorni. Gallucci, editore di riferimento per la narrativa per l’infanzia, regala sul suo sito ben nove titoli. Zanichelli mette a disposizione gratuitamente, per 90 giorni, cinque suoi dizionari monolingua: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Il sito Bookrepublic dà invece la possibilità di scaricare un ebook gratuito entro il 5 aprile. Libri gratis anche su Ibs, Google Play Libri e l’iBooks Store di Apple.

Buone notizie anche per gli appassionati di fumetti. Panini lancia l’iniziativa A casa con Panini: fino al 3 aprile sarà possibile scaricare gratuitamente i numeri uno di fumetti originali come Contronatura, Ctrl-Z, Nomen Omen e molti altri. Anche Sergio Bonelli Editore, la casa di Dylan Dog, Tex e altri, regala “Un Bonelli al giorno“. Shockdom, casa editrice di Sio, ha reso gratuiti fino al 3 aprile numerosi titoli del proprio catalogo sull’app Yep Comics!. A livello internazionale, Image Comics ha messo online 133 primi numeri di suoi fumetti da consultare gratuitamente.

Per affrontare l’isolamento c’è poi anche tutto il mondo dell’intrattenimento audio. Audible, società di Amazon dedicata agli audiolibri, lancia l’iniziativa A casa con Audible e mette a disposizione centinaia di titoli gratis fra cui Buio di Paolo Trincia, la storia spiegata da Valerio Castronovo o Questa è scienza! di Massimo Polidoro. Anche l’app Storytel ha messo a disposizione gratuitamente il podcast Storie dalla quarantena di Letizia Bravi. Tanti podcast disponibili anche su Spreaker. Gratuiti come sempre restano poi i cataloghi di Storie Libere, gratis anche Ad Alta Voce, lo storico programma di Radio 3 che legge i capolavori della letteratura di ieri e di oggi.

Non resta dunque che scegliere il libro, l’audiolibro o il podcast che più ci incuriosisce e sfruttare questi giorni di isolamento forzato per leggere o ascoltare, quella storia che avremmo voluto sempre conoscere ma che la frenesia degli impegni ci aveva impedito. Non ci sono più scuse. Buona lettura e buon ascolto.