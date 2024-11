TORINO – Al via la 42esima edizione del Torino Film festival che, come ogni anno, vede riuniti i più grandi del cinema italiano e internazionale. Tra i protagonisti spicca un duo inedito, composto da Angelina Jolie, in veste di regista e produttrice, e dallo scrittore Alessandro Baricco, giunti insieme al festival per presentare “Without blood”, film tratto dal romanzo “Senza sangue” dell’autore piemontese.

Il film, che pone al centro il tema della guerra, è ambientato in un paesaggio di frontiera agli inizi del XX secolo e narra la storia di Nina e Tito, interpretati da Salma Hayek Pinault e Demian Bechir. Come in alcune sue precedenti produzioni, Angelina Jolie torna a esplorare le ferite profonde lasciate dalla guerra nella vita delle donne.

L’ispirazione questa volta è provenuta dal testo Baricco, per il quale la regista ha sempre nutrito una grande passione: “Ho letto ‘Senza sangue’ otto anni fa e me ne sono subito innamorata”, ha raccontato.

In occasione del festival i due si sono ritrovati e Baricco ha raccontato della nascita del loro rapporto, avvenuta grazie a una e-mail di Angelina Jolie, che ha sorpreso lo scrittore, in quanto aveva sempre pensato che la donna non esistesse veramente ma fosse una creatura della fantasia: “Mi è sembrato come se mi avesse scritto Jessica Rabbit o Topolino”. come Jessica Rabbit. “, ha detto lo scrittore.

A illuminare il festival torinese c’è anche Sharon Stone, vincitrice del premio della Mole, che nel corso di un’intervista non si è limitata a parlare di cinema ma ha affrontato il tema della violenza di genere sottolineando quanto sia importante che gli uomini si prendano la responsabilità di educare e correggere gli altri uomini.

Il primo lunedì 25 novembre del festival sarà invece animato soprattutto dalla figura di Alec Baldwin, che riceverà la Stella della Mole, alle 21.30 al Cinema Romano, prima della proiezione del suo Caccia a Ottobre rosso.