BASILEA – Si avvicina l’appuntamento per Lucio Corsi e l’Eurovision Song Contest 2025, con gli artisti in gara che hanno cominciato a scaldare la voce. Dall’anno scorso i rappresentanti dei Big 5 – Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – insieme al paese ospitante, si esibiscono dal vivo già durante le semifinali. Ma sono già qualificate per la finale.

I primi due appuntamenti il 13 e il 15 maggio

Prima i pre-party nelle varie capitali europee: da Amsterdam a Londra passando per Madrid, dove Lucio Corsi si esibirà il 19 aprile. Martedì 13 maggio aprirà le danze l’Islanda con il duo dei VÆB e la loro “RÓA”. Il quarto a esibirsi sarà Tommy Cash per l’Estonia, con “Espresso Macchiato”. Lucio Corsi canterà alla St Jakobshalle dopo il Belgio e prima dell’Azerbaigian. Il grossetano ha fatto sapere di aver già pensato a un modo per aggirare l’obbligo di esibirsi su una base già registrata. Infatti il secondo classificato al Festival di Sanremo promette di portare con sé l’armonica perché “entra nello stesso microfono con cui si canta”.

La canzone che rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025

Gabry Ponte, per San Marino e unico dj in gara, si esibirà per undicesimo con “Tutta l’Italia”, la canzone di Sanremo 2025. A chiudere la prima semifinale Cipro. La seconda semifinale sarà due giorni dopo: ad aprire l’Australia con Go-Jo e la sua “Milkshake man”. A chiudere Erika Vikman per la Finlandia con “Ich komme”, canzone finlandese con qualche parola in tedesco. In totale a Basilea ci saranno 37 Paesi, con il ritorno del Montenegro e l’assenza della Moldavia. 26 i cantanti solisti, tredici donne e tredici uomini, tre duetti – uno maschile mentre due sono misti – e sette gruppi, uno misto, due femminili e quattro maschili. L’ordine della finale sarà comunicato nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio: solo la Svizzera, paese ospitante, sa quando si esibirà: per 19esima.

Dove vedere le esibizioni sulla Rai

Le due semifinali saranno trasmesse in diretta in prima serata su Rai 2 e RaiPlay, oltre che essere disponibili su Rai Radio2 e sul canale 202 del Digitale terrestre. La finale invece andrà in onda sabato 17 maggio in prima serata su Rai, oltre che in radio e streaming, su Rai Radio2 e RaiPlay.

Chi conduce

A condurre la trasmissione su Rai ci sarà Gabriele Corsi, alla quinta partecipazione, e la novità BigMama, pseudonimo di Marianna Mammone, rapper italiana classe 2000. Per la radio il commento è affidato a Diletta Parlangeli e Matteo Osso. L’Eurovision sarà condotto da Sandra Studer – conduttrice televisiva e cantante svizzera, di Zurigo – e Hazel Brugger, comica nata negli Stati Uniti e cresciuta vicino a Zurigo. Per la finale a loro si aggiungerà l’ormai “italiana” Michelle Hunziker.