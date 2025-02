ROMA – Otto milioni di euro di multa per politiche green non trasparenti. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha irrogato una sanzione alle società General logistics systems, a capo del gruppo Gls in Europa, General logistics systems Italy spa e General logistics systems enterprise srl.

In un comunicato, Agcom sostiene che l’iniziativa di sostenibilità ambientale “Climate protect”, con cui Gls ha costruito la propria immagine “green” è stata “organizzata, finanziata e comunicata senza la trasparenza, il rigore e la diligenza richiesti ad operatori di un settore molto inquinante, come quello della spedizione, trasporto e consegna merci”.

“Tenuto conto che la crescente consapevolezza sulle problematiche ambientali influenza in maniera sempre più decisiva i comportamenti di acquisto e la reputazione delle imprese rispetto ai propri concorrenti – continua l’Antitrust – è stato appurato che, nell’ambito del programma di sostenibilità ambientale realizzato da General logistics systems, le tre imprese hanno utilizzato dichiarazioni ambientali ambigue e/o presentate in modo non sufficientemente chiaro”.