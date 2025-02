ROMA – Un mercato invernale come non se ne vedevano da anni, con una giornata finale al cardiopalma che ha regalato numerosi colpi last minute. Si sono concluse ieri, 3 febbraio, le trattative per allestire il trasferimento dei calciatori più appetibili. Nella lotta per accaparrarsi il miglior bottino non conta la classica. Conquiste deludenti per le primissime Napoli e Inter, mentre invece Juventus e Milan, più in basso, rischiano il colpo. Interessanti anche gli investimenti di Atalanta e Torino.

Joao Felix al Milan

Dopo ore intense di trattativa con il Chelsea, le ambizioni del Milan su Joao Felix vanno in porto. I rossoneri prendono l’attaccante portoghese con un prestito oneroso, data la pesante richiesta economica del club inglese. Un talento incompiuto che forse troverà nel Milan la sua occasione di riscatto. Buone occasioni anche per il centravanti Santiago Gimenez, che arriva dal Feyenoord e per Walker che ha abbandonato il City. Sorprendono last-minute anche gli acquisti di Sottil e Bondo. Ottime conquiste anche per la Juventus, che porta a casa l’attaccante Kolo Muani e Kelly Lloyd Casius, occupando una difesa indebolita dopo l’infortunio di Bremer.

Atalanta e Torino rinforzate da Maldini e Casadei

Il mercato rinforza anche Atalanta e Torino. Per i bergamaschi l’acquisto di Daniel Maldini dal Monza potrebbe fortificare l’attacco della squadra allenata da Gasperini, che si prende anche Posch come rimpiazzo agli infortunati Scalvini e Kolasinac.

Male le prime della classe

Più timide invece le proposte sul tavolo di Inter e Napoli. Per la neroazzurra al posto di Buchanan, prestato al Villarreal, arriva Zalewski. Una sconfitta invece per l’allenatore degli azzurri Conte, che lamenta la mancanza di un degno sostituto di Kvaratskhelia, accontentandosi però di Okafor dal Milan, per la seconda parte di stagione.