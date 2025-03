LOS ANGELES – Doechii domina sui social media con il brano Anxiety, accolto dagli utenti di tutto il mondo nel segno di una tendenza assai diffusa, quella che individua nell’ansia l’elemento pervasivo della società. Non a caso la canzone è diventata virale un po’ ovunque, prima di tutto su Tik Tok. Qui spopola un nuovo trend in cui viene ricreata una celebre scena della sitcom Il principe di Bel-Air. Lo stesso Will Smith ha partecipato al trend, riproducendo il ballo di 35 anni fa sulle note della canzone di Doechii.

Chi è Doechii

Rapper afroamericana, classe ‘98, Doechii è la prima donna a ricevere il Grammy Award al miglior album rap. Ha iniziato la sua carriera realizzando video musicali dalla sua camera e pubblicandoli sul suo canale YouTube. Tra questi anche la traccia di Anxiety, basata sul sample di Somebody That I Used to Know di Gotye.

Il sound ha presto conquistato gli utenti del web, che ultimamente sembrano legarsi sempre più sia al personaggio che alla persona di Doechii. La rapper ha un rapporto stretto con i fan già da molti anni. Nel 2020 raccontava in un video il suo licenziamento senza però perdere l’ottimismo: da quell’evento negativo era determinata a trarne il meglio, per esempio investendo energie e tempo nella musica. Qualche anno dopo eccola a dominare l’olimpo del rap.

Anxiety: combattere le paure

Attraverso Anxiety Doechii racconta la sua battaglia con l’ansia, una compagna che la osserva costantemente e che cerca di silenziare la sua voce: “Anxiety, keep on tryin’ me/I feel it quietly/Tryin’ to silence me” (Ansia, continua a mettermi alla prova/La sento silenziosamente/Cerca di farmi tacere). Proprio la voce diventa un modo per esplorare la propria salute mentale e affrontarne i lati più oscuri. Un percorso in cui si riconoscono molte persone, soprattutto tra i più giovani, tra i quali non a caso la canzone ha spopolato.

Quello che Doechii fa non è solo raccontare una situazione di profondo disagio, ma anche cercare una soluzione. Nonostante la parola ansia domini il brano, il finale lancia un messaggio di positività: “Can’t shake it off of me/It’s my anxiety, gotta shake it off of me” (Non riesco a scrollarmela di dosso/È la mia ansia, devo scrollarmela di dosso). Anche quando sembra che non ci sia scampo dall’ansia, bisogna provare a liberarsene. E forse Doechii l’ha fatto proprio con questa canzone.

Will Smith balla sulle note di Anxiety

A contribuire al successo del brano è arrivato un ballo che sembra catalizzarne le energie in modo ironico e nostalgico. La scena riprodotta è quella in cui il principe Willy (interpretato da Will Smith) imita il ballo della sorella (Tatyana Ali) che con le cuffie alle orecchie non si era accorta della sua presenza.

Tra quanti diffondono il ballo su Tik Tok c’è lo stesso Will Smith che, insieme all’attrice e a Doechii, ha ricreato la scena. Il video ha raggiunto circa 15 milioni di visualizzazioni e oltre 50mila commenti entusiastici: “È il multiverso?”, “Il mio bambino interiore è così felice”. Anche per l’attore è stato un momento di gioia, come scrive nella caption del video: “Ho aspettato 35 anni che questa danza entrasse in tendenza”.