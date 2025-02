MONACO – Un’auto ha investito un gruppo di persone a Monaco di Baviera, in Germania. L’evento è avvenuto a una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi. Almeno ventotto persone sono rimaste ferite, di cui due sono in condizioni gravi. La situazione non è ancora chiara e neppure la matrice del fatto, ma prende sempre più piede la pista dell’attentato.

Alla guida dell’auto un richiedente asilo afghano di ventiquattro anni, già noto alle forze dell’ordine per furto e possesso di sostanze stupefacenti, come affermato da Joachim Hermann, ministro dell’interno della Baviera. Il giovane è stato bloccato subito dopo il fatto e sarebbe stato trasportato in ospedale. Per fermarne l’azione, la polizia bavarese ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco. Gli agenti stanno conducendo un’operazione su larga scala nei pressi della stazione ferroviaria centrale per verificare cosa sia successo, mentre l’account ufficiale della polizia su X ha pubblicato un tweet in cui dichiara che il guidatore del mezzo è stato “messo in sicurezza” sulla scena e non rappresenta più un pericolo.

Diverse autoambulanze sono arrivate sul posto a seguito del ferimento di 28 persone, due in modo grave. Tra questi anche alcuni bambini, come riferito dal sindaco della città ai media tedeschi. La vittima sarebbe una donna tedesca, secondo quanto riporta il quotidiano Süddeutsche Zeitung. La notizia però non è stata ancora confermata dai vigili del fuoco e la polizia sembra smentire: “Non abbiamo notizia di alcun morto al momento”.

La città, già blindata per l’avvio previsto venerdì 14 febbraio della Conferenza sulla sicurezza, alla quale prenderanno parte diversi attori globali, è ora in stato di massima allerta. Al summit, sono attesi tra gli altri, il vicepresidente americano J.D. Vance e il segretario di Stato americano Marco Rubio, che incontreranno proprio a Monaco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il presidente bavarese e leader della Csu, Markus Soeder, in una dichiarazione ha affermato che “si è trattato presumibilmente di un attentato”, aggiungendo poi: “Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato”.