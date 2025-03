NUUK – Quattro dei cinque partiti del parlamento groenlandese firmeranno oggi un accordo di coalizione. Un’apparente dimostrazione di unità di fronte alle mire espansionistiche degli Stati Uniti sull’isola. L’intesa arriva nel giorno della visita del vicepresidente Usa JD Vance e della moglie Usha a una base militare americana in Groenlandia. Soltanto il partito più ardentemente indipendentista, Naleraq, arrivato secondo alle elezioni di inizio mese, non farà parte della coalizione, dopo essersi ritirato dai colloqui la scorsa settimana. Lo riportano i media internazionali.

Putin: “Sulla Groenlandia i piani Usa sono seri e hanno antiche radici storiche”

La decisione del parlamento di Nuuk arriva dopo le parole del presidente russo Vladimir Putin sui piani del suo omologo statunitense Donald Trump. Per lo zar l’intenzione di Washington di prendere il controllo della Groenlandia è seria. Secondo Putin, si tratta di “piani seri che hanno antiche radici storiche”. Per il Cremlino “sarebbe profondamente sbagliato credere che si tratti di una sorta di discorso stravagante della nuova amministrazione americana”. In effetti Trump non sembra avere nessuna intenzione di mollare sulla Groenlandia. Nonostante la controversa visita di una delegazione di primo piano Usa. “Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale. Dobbiamo averla”, ha dichiarato il presidente Usa al podcaster Vince Coglianese.

Dopo le proteste danesi e groenlandesi cambia il programma della visita di Vance

Tutto pronto intanto per lo sbarco in Groenlandia di JD Vance, accompagnato dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Waltz e dal ministro dell’Energia, Chris Wright. Insieme al vice presidente ci sarà la moglie Usha Vance, la “second lady”. Dopo le proteste dei governi danese e groenlandese per la visita della delegazione americana, considerata una “inaccettabile pressione”, il programma è stato cambiato, cancellando la parte culturale, la partecipazione alla tradizionale corsa dei cani da slitta, e la tappa nella capitale Nuuk.