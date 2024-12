ROMA – Fine delle restrizioni economiche e nuovi tagli ai tassi d’interesse. È questo il percorso previsto da Christine Lagarde per il 2025. Ma solo “se i dati continuano a confermare lo scenario di base”. La presidente della Bce lo ha annunciato a Vilnius durante le celebrazioni per i 10 anni dell’entrata della Lituania nella zona euro. La notizia arriva in seguito al Consiglio direttivo di giovedì scorso e segna l’addio dell’orientamento restrittivo perché “non riflette più l’evoluzione dello scenario macroeconomico. I venti che soffiano vanno in varie direzioni e c’è molta incertezza davanti a noi”.

Draghi: “Europa conservi i propri valori”

E suona quasi come una risposta a Mario Draghi, predecessore della Lagarde a Francoforte. L’Europa “lotti per conservare i propri valori”, senza abbandonarsi al “declino gestito e confortevole”, perché in realtà “non c’è nulla di confortevole”. Ha detto ieri 15 dicembre a Parigi l’ex primo ministro italiano. “Tutti desideriamo la società che l’Europa ci ha promesso”, ha continuato Draghi, “una società in cui possiamo mantenere i nostri valori indipendentemente da come cambia il mondo. Ma non abbiamo alcun diritto immutabile affinché la nostra società rimanga sempre come vorremmo”.

Serve uno sprint sulle riforme

Con il suo intervento, il banchiere ha voluto redarguire l’Unione. “Se l’Ue emettesse debito congiuntamente”, ha detto l’ex numero uno della Bce, “potrebbe creare uno spazio fiscale aggiuntivo da utilizzare per limitare i periodi di crescita inferiore al potenziale. Ma non possiamo iniziare a percorrere questa strada se non sono già in atto i cambiamenti nella struttura dei mercati che potrebbero aumentare i tassi di crescita potenziale nel medio termine”. Uno sprint sul “mercato unico europeo e il mercato dei capitali” e sulle riforme “fondamentali, poiché sostengono i meccanismi di base che guidano la crescita della produttività”.

Lavoro e salari, i pilastri della nuova Commissione

Azioni che la nuova Commissione Von der Leyen ha promesso di attuare nel suo mandato, perlomeno nei suoi pilastri principali. Se dieci anni le parole d’ordine erano flessibilità del lavoro e compressione dei salari, adesso, chiosa Draghi, “occorre riqualificare le persone”.