ROMA – Roberto Benigni torna su Rai 1, in eurovisione, con il programma “Il Sogno”, per spiegare cosa significhi per lui l’Europa e totalizza il 28,1% di share.

Dopo i saluti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a Papa Francesco, Benigni si lascia andare ad un lungo racconto su come sia nata l’Europa per giungere poi a parlare del Manifesto di Ventotene.

Si domanda perché gli autori del Manifesto fossero su quest’isola rispondendosi, che era un luogo dove i fascisti mandavano chi non la pensava come loro. “Spinelli, Rossi e Colorni sono eroi della nostra storia, i pionieri”, afferma Benigni. Secondo l’attore il Manifesto rappresenta l’esperimento democratico più emozionante.

La chiusura è un appello contro la guerra: “Dobbiamo fare un passo tutti insieme e dire agli altri: “Siete Fratelli”.