TORINO – Victor Unilici è stato condannato a 16 anni di carcere dalla Corte di Appello di Torino. È uno dei cinque giovani imputati per aver lanciato una bicicletta sul lungo fiume dei Murazzi e ferito in maniera gravissima lo studente palermitano Mauro Glorioso. All’imputato non sono state concesse le attenuanti generiche così come aveva ordinato la Cassazione, annullando la precedente sentenza di condanna a 10 anni e 8 mesi.

L’episodio risale alla notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023. Glorioso si trovava con alcuni amici sul lungo fiume, in attesa di entrare in un locale, quando il gruppo di ragazzi, di cui faceva parte Victor Ulinici, lanciò una bicicletta che colpì Mauro, rendendolo paraplegico e costringendolo a muoversi in sedia a rotelle.

La pena chiesta per Victor Ulinici, che lanciò materialmente la bici insieme ad altri due ragazzi, è la stessa inflitta in primo grado, lo scorso 9 gennaio, a Sara Cherici, la ventenne che guardò gli amici compiere il gesto senza denunciare e proseguendo la serata come niente fosse.