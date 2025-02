ROMA – “L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Salerno, che ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno, dimostra che la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli”. L’indagine che ha svelato la truffa dietro i “click day” della provincia campana suona alla premier Meloni come una conferma di quanto denunciato dal governo. La presidente del Consiglio esprime sui social la linea, basata su “regole serie e legalità”, sulla questione migranti: “L’immigrazione non può essere lasciata in balia della criminalità. Non a caso abbiamo deciso di rafforzare i controlli per impedire che le quote di ingresso regolare finiscano nelle mani di chi sfrutta l’immigrazione per fare affari”.