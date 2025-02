NAPOLI – A nulla è servita la corsa in ospedale. All’arrivo al pronto soccorso, la bambina di nove mesi era già morta dopo l’aggressione da parte del cane di famiglia. La tragedia si è consumata nella notte tra il 16 e il 17 febbraio ad Acerra, in provincia di Napoli. Il padre della piccola ha riferito alla Polizia di aver trovato la figlia nel suo letto in una pozza di sangue. Alla clinica di Villa dei Fiori, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al personale sanitario il padre della piccola ha raccontato in un primo momento che ad aggredire la figlia era stato un cane randagio. Successivamente, l’uomo ha confessato che la bimba era stata attaccata dal Pit Bull di famiglia durante la notte. Sul caso, la procura di Nola ha aperto un’inchiesta e ha disposto un esame tossicologico nei confronti dell’uomo per verificare se effettivamente fosse addormentato o sotto effetto di sostanze stupefacenti.