ROMA – Al via i casting per trovare un partner di gioco a Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo non potrà allenarsi con un tesserato su un campo federale fino al 13 aprile 2025 e per questo si cerca qualcuno che possa assisterlo nei prossimi mesi. Questo alla luce dell’accordo tra l’Agenzia Mondiale Antidoping e il tennista per chiudere il caso Clostebol. L’azzurro infatti era risultato positivo al farmaco nel marzo del 2024 dopo gli Indian Wells.

Vietato allenarsi con un tesserato durante lo stop

L’obiettivo è trovare un ex professionista non tesserato, in quanto il Codice mondiale antidoping vieta a chi sia soggetto ad un periodo di sospensione di allenarsi con colleghi in attività. Lo staff di Sinner si è riunito nelle ultime ore a Montecarlo, dove il tennista risiede, per pianificare i prossimi mesi, che si alterneranno tra allenamento e riposo. All’ordine del giorno la ricerca di uno sparring partner.

Dalla suggestione Nadal a Schwartzman: i nomi dei possibili candidati

Tra le suggestioni più forti quella di vedere Sinner allenarsi con Rafael Nadal. Difficile però che il campione spagnolo sia disponibile. Un altro nome potrebbe essere quello di Diego Schwartzman, tennista argentino di 32 anni, l’ultimo in ordine di tempo ad essersi ritirato dal tennis professionistico. Tra i freschi ex anche Delbonis e Krajinovic.

L’offerta per allenarsi a Dubai

Sempre secondo le regole del Codice mondiale antidoping nel periodo di squalifica Sinner non potrà allenarsi in nessuna struttura riconosciuta a livello federale. Per questo da Dubai è arrivata un’offerta che potrebbe fare al caso suo. Si tratta del megaresort JA, che dispone di quattro campi in sintetico e di strutture all’avanguardia.

Quando rientra Sinner

La squalifica prevede tre mesi di sospensione e l’altoatesino salterà i Master 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, ma anche due tornei Atp 500 sulla terra rossa, Doha e Monaco di Baviera. Per vedere il numero 1 al mondo nuovamente in campo in una competizione ufficiale bisognerò aspettare gli Internazionali di Roma, il 7 maggio 2025, 101 giorni dopo la vittoria nella finale degli Australian Open.