ROMA – Arriva una battuta d’arresto per il commercio al dettaglio. L’Istat ha diffuso oggi i dati sulle vendite del settore e da questi emerge come a novembre le vendite al dettaglio siano diminuite sia in valore (-0,4%), che in volume (-0,6%) rispetto al mese di ottobre. In rapporto al trimestre settembre-novembre, invece, l’Istat ha registrato un aumento dell’1,1% in valore economico e una diminuzione dello 0,2% in volume.

Andamento negativo che si registra anche sul versante delle vendite di beni alimentari e non. Per quanto riguarda i primi, i dati indicano una diminuzione dello 0,1% in valore e dello 0,6% in volume, mentre i beni non alimentari calano dello 0,7% sia in valore che in volume. Su base annua, cresce solo il dato sul valore delle vendite di beni alimentari.

Nel commento rilasciato dall’Istat si legge che “tra forme distributive, solo la grande distribuzione è in aumento rispetto a novembre del 2023, sia per il comparto alimentare sia per quello non alimentare, mentre tutti gli altri canali di vendita registrano una flessione”.